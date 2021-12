Man United : Pogba poussé dehors, son remplaçant déjà trouvé

Dans : Premier League.

Par Baptiste Mulatier

Le nouvel entraîneur de Manchester United, Ralf Rangnick, va trancher dans le vif. Les Red Devils vont débourser près de 60 ME pour remplacer Paul Pogba au milieu de terrain.

La saison avance, le mercato hivernal approche, et Paul Pogba, dont le contrat se termine en juin 2022, n’a toujours pas prolongé avec Manchester United. La tendance penche même largement vers un départ libre de l’international français l’été prochain. Les Red Devils ont nommé l’Allemand Ralf Rangnick jusqu’à la fin de saison. Et Paul Pogba a hâte de travailler avec lui, révélait récemment David Ornstein. Cette information est à prendre en compte sérieusement, car Ralf Rangnick occupera un rôle de consultant au club pendant deux ans après son intérim sur le banc d’Old Trafford. Mais malheureusement pour Paul Pogba, cette envie n’est pas réciproque car Ralf Rangnick et Manchester United se penchent déjà sur son remplaçant en vue du mercato hivernal.

Man United prêt à lâcher 58 ME pour John McGinn

Selon les informations du Sun, Manchester United a trouvé le remplaçant de Paul Pogba. Il s’agit de John McGinn, indéboulonnable milieu d’Aston Villa. Sir Alex Ferguson est apparemment un « grand fan » de son compatriote. Il va tout faire pour qu’il rejoigne Old Trafford. Steven Gerrard ne semble néanmoins pas emballé à l’idée de lâcher son joueur. Manchester United devra débourser au moins environ 58 ME pour convaincre Aston Villa de le lâcher. Les Red Devils ont d’autres noms en tête : Amadou Haidara (RB Leipzig), Declan Rice (West Ham) et Kalvin Phillips (Leeds). Les pistes se multiplient, certaines se concrétisent. Autant dire que l’étau se resserre autour de Paul Pogba. Ce dernier pourra négocier et se mettre d’accord avec un nouveau club dès janvier 2022. Mino Raiola a déjà dû passer un bon nombre de coups de fil.