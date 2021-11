PL : Coup de tonnerre, Pogba surprend tout le monde

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Manchester United à la fin de la saison, Paul Pogba est courtisé par le PSG et la Juventus Turin.

Le Real Madrid faisait également partie des équipes intéressées par Paul Pogba il y a quelques mois mais avec le recrutement d’Eduardo Camavinga l’été dernier, l’intérêt des Merengue est moindre. Quoi qu’il en soit, Paul Pogba est logiquement un joueur courtisé à quelques mois de la fin de son contrat avec Manchester United. Mais alors que tous les signaux laissaient penser que « La Pioche » de l’Equipe de France allait quitter les Red Devils à la fin de la saison, rien n’est encore décidé dans l’entourage de Paul Pogba selon les informations obtenues par The Athletic. Et pour cause, le média affirme que la nomination de Ralf Rangnick à la tête de l’équipe suscite la curiosité de Paul Pogba. L’Allemand, cerveau de la galaxie Red Bull (Leipzig et Salzbourg) a été nommé entraîneur intérimaire de Manchester United, un club au sein duquel il restera ensuite pour deux années au minimum en tant que consultant.

Paul Pogba est enthousiaste à l'idée de travailler sous la direction de Ralf Rangnick. [@David_Ornstein] #MUFC pic.twitter.com/NuCdYCCgWK — Manchester United (@MUnitedFR) November 29, 2021

Et vraisemblablement, Paul Pogba est emballé par l’idée de travailler avec Ralf Rangnick puisque le média affirme que le champion du monde 2018 ne souhaite prendre aucune décision pour la suite de sa carrière à ce stade de la saison. En effet, la nomination de l’Allemand a été très bien accueillie par Paul Pogba ainsi que par son agent Mino Raiola et il n’est désormais plus impossible que le Français décide finalement de prolonger à Manchester United. Cela reste en revanche conditionné aux résultats des Red Devils d’ici la fin de la saison. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, en grande difficulté ces dernières semaines -ce qui a entraîné le licenciement de Solskjaer-, pointent à une inquiétante huitième place en Premier League. Dans le cas où Manchester United ne se qualifierait pas pour la prochaine Ligue des Champions, il est clair que Paul Pogba, comme Cristiano Ronaldo, pourrait faire ses valises.