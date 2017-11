Man United : Le geste de Pogba qui a choqué Mourinho

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Pour le compte de la 14e journée de Premier League, Manchester United est allé s’imposer sur le terrain de Watford (2-4) mardi.

Côté français, Anthony Martial s’est illustré avec un but. En revanche, Paul Pogba n’a pas trouvé le chemin des filets. Mais le milieu de terrain a agréablement surpris son coach José Mourinho pour une raison étonnante. Alors que le piston gauche Ashley Young venait d’inscrire son deuxième but de la partie sur un magnifique coup franc, le Portugais n’a pas sauté de joie. Pendant que son banc fêtait le bijou de l’international anglais, le technicien semblait surpris.

« Non, ce qui m'a surpris, c'est que Paul lui laisse le coup franc, s’est expliqué le manager des Red Devils après la rencontre. A l'entraînement, Ashley a un taux de réussite élevé sur cet exercice. C'est un bon tireur de coup franc. Je pense que Paul a senti qu'Ashley était en confiance après son premier but. Il l'a laissé tirer. Et il a effectué une frappe incroyable. » Apparemment, le tireur désigné Pogba n’est pas du genre à céder ses occasions.