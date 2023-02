Man United en plus du PSG, le Qatar contourne l’UEFA

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Déjà propriétaire du Paris Saint-Germain, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani pense à racheter Manchester United. Une initiative incompatible avec le règlement de l’UEFA. Mais l’émir du Qatar pourrait bien contourner cet obstacle pour entrer dans le capital des Red Devils malgré tout.

Le Qatar également aux commandes à Manchester United ? La rumeur commence à prendre de l’ampleur. De l’autre côté de la Manche, le Daily Mail affirmait que des investisseurs qataris préparaient une offre gigantesque pour racheter le pensionnaire de Premier League. La proposition serait même suffisante pour entamer un gros recrutement, rénover Old Trafford voire construire un nouveau stade. Mais une certaine confusion accompagne ce début de feuilleton. Les sources ont effectivement du mal à identifier la ou les personnes réellement impliquées dans ce rachat éventuel.

L'émir du Qatar intéressé par MU

The Times évoquait la famille royale du Qatar, sachant que Qatar Sports Investments ne peut pas rejoindre la table des discussions. Rappelons que l’UEFA interdit à un même propriétaire de posséder deux clubs engagés dans la même compétition. Il serait donc impossible de diriger à la fois le Paris Saint-Germain et Manchester United, possibles concurrents en Ligue des Champions. On apprend pourtant via The Guardian que le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, lié à Qatar Sports Investments, serait personnellement intéressé par le rachat du club mancunien.

Jim Ratcliffe a engagé JPMorgan Chase & Co. et Goldman Sachs Group Inc. pour le conseiller sur une offre pour Manchester United. [@hellierd] #MUFC pic.twitter.com/26CVzJZhz1 — Manchester United (@MUnitedFR) February 9, 2023

Le journal britannique croit savoir qu’une solution pourrait être trouvée avec l’UEFA. C’est aussi ce que laisse entendre la Press Association, laquelle indique que Qatar Sports Investments travaille avec un groupe d’investisseurs internationaux pour devenir actionnaire minoritaire à Manchester United. Quoi qu’il en soit, la situation n’est pas très claire et suscite déjà des inquiétudes en Angleterre. Après le scandale du rachat de Newcastle par des investisseurs saoudiens, l’arrivée des Qataris aux commandes d’un club aussi prestigieux que Manchester United passerait mal.