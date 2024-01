Everton et Nottingham Forest sous une lourde menace ‍!

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Nottingham Forest et Everton ont confirmé ce lundi soir être sous la menace d'une lourde sanction pour avoir enfreint les règles du fair-play financier. Les deux clubs de Premier League risquent un retrait de points.

Les règles financières de la Premier League sont strictes, et les clubs doivent rester dans les clous sous peine d'être lourdement punis. Même si Manchester City a réussi à passer entre les gouttes, après avoir été pointé du doigt, deux clubs viennent de se voir pris par la patrouille, il s'agit d'Everton et de Nottingham Forest. Les dirigeants de ces deux équipes sont accusés d'avoir trop dépensé durant la période allant de 2019 à 2023. « Conformément aux règles de la Premier League, les deux cas ont été renvoyés au président du panel judiciaire, qui nommera des commissions distinctes pour déterminer la sanction appropriée. Les commissions sont indépendantes de la Premier League et des clubs membres. Les débats se déroulent à huis clos et les décisions finales des commissions sont rendues publiques sur le site Internet de la Premier League. La Ligue ne fera aucun autre commentaire d'ici là », précise la Premier League dans un communiqué.

Everton et Nottingham Forest risquent de se voir retirer des points, ce qui pourrait leur coûter cher au final puisque les deux équipes flirtent avec la zone de relégation. Plus incroyable, Everton a déjà pris 10 points de pénalité après avoir été sanctionné pour un même problème de fair-play financier, ce que le club de Liverpool a d'ores et déjà fait remarquer. Une décision devrait intervenir début avril, ce qui risque forcément de déclencher un séisme en Premier League.