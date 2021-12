Man United : Cristiano Ronaldo se met le vestiaire à dos

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Jamais rassasié, Cristiano Ronaldo refuse d’être ménagé. L’attaquant de Manchester United souhaite disputer tous les matchs et si possible en intégralité. Un comportement qui agacerait une partie du vestiaire, à commencer par ses concurrents dans le secteur offensif.

Si l’on se réfère aux statistiques, on peut dire que Cristiano Ronaldo a pour le moment réussi son retour à Manchester United. Le Portugais a inscrit 13 buts toutes compétitions confondues, dont certains très importants pour la qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions. L’attaquant de 36 ans parvient ainsi à limiter les dégâts dans une équipe en difficulté. Mais cela n’empêche pas la presse anglaise de le critiquer. En effet, les spécialistes britanniques l’accusent de ne pas suffisamment défendre. Ce qui n’est pas vraiment une nouveauté… Mais nos confrères ne s’arrêtent pas là.

Martial sur le départ à cause de CR7 ?

Selon eux, les réticences de Cristiano Ronaldo dans les tâches défensives finiront par l’éloigner des plans du coach intérimaire Ralf Rangnick, adepte du pressing haut. Et maintenant, voici qu’un média catalan révèle des soucis internes provoqués par CR7. L’ancien joueur de la Juventus Turin, toujours en excellente forme physique, refuse d’être ménagé et souhaite disputer toutes les rencontres, si possible en intégralité. Un comportement agaçant pour ses coéquipiers, croit savoir El Nacional, qui cite Bruno Fernandes, Edinson Cavani et le Français Anthony Martial, lequel a publiquement réclamé un bon de sortie par l’intermédiaire de son agent.

Mais toujours selon la même source, c’est surtout le jeune Mason Greenwood qui se plaint de l’égoïsme de Cristiano Ronaldo. L’attaquant de 20 ans bénéficiait d’un temps de jeu correct la saison dernière, avant d’être relégué sur le banc dans l’ombre du quintuple Ballon d’Or. Cette situation l’inciterait à envisager un départ, lui qui intéresserait la Juve, Arsenal et le FC Barcelone. Rappelons tout de même que l’international anglais est sous contrat jusqu’en 2025 à MU, qui ne devrait pas accepter de le transférer.