Man. United : Cristiano Ronaldo enfin défendu

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Les deux plus grandes stars du football du 21e siècle sont attaquées récemment.

Sur la fin de leur carrière, les deux joueurs ne font plus autant d’efforts qu’avant, et ne peuvent plus amener leur équipe au sommet. L’été dernier, Cristiano Ronaldo n’a pas été retenu par la Juventus à un an de la fin de son contrat. Et à son départ, c’est limite si les Turinois n’ont pas expliqué que, s’ils n’avaient pas été champions et n’avaient pas réussi à atteindre les objectifs en Coupe d’Europe, c’était à cause de leur meilleur buteur. Même chose pour Lionel Messi, au FC Barcelone ou au PSG, où son manque d’efforts est pointé du doigt. Malgré ses buts empilés avec Manchester United, Cristiano Ronaldo est encore une fois accusé de plomber les résultats des Red Devils cette saison. C’en est trop pour Louis Saha, qui a connu le premier passage de CR7 à Old Trafford, et défend ardemment l’attaquant portugais dans ce dossier. Pour l’attaquant français passé par Manchester United, voir le quintuple Ballon d’Or se faire incendier de la sorte n’est pas possible.

C'est au coach de bosser pour Cristiano Ronaldo !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

« Pour moi, ce débat est ridicule. C’est d’un ridicule d’affirmer ça. Les joueurs sont tous professionnels. Certains de classe mondiale. Ils doivent tous s’améliorer, et s’adapter aussi à l’équipe. Mais je ne vois pas quel peut être l’impact négatif d’un joueur de classe mondiale qui arrive dans une équipe. C’est impossible d’arriver au constat que Cristiano Ronaldo est un maillon faible. Peut-être en tant qu’entraineur, ou même en tant que joueur sur le terrain, vous devez ajuster deux ou trois choses tactiquement pour faire travailler les autres un peu plus. C’est aussi ça le travail d’un entraineur et d’un coéquipier », a balancé Louis Saha pour TribalFootball.com. Un rappel à l’ordre pour bien faire comprendre que Cristiano Ronaldo ne pouvait plus, à 36 ans, faire un pressing constant et courir aux quatre coins du terrain. C’est à Manchester United et à son futur entraineur de trouver la solution pour qu’il soit mis dans les meilleures conditions. Et aux dernières nouvelles, quand il est bien placé, Cristiano Ronaldo ne manque quasiment jamais la cible.