Man City : Mahrez se mêle de la polémique Haaland

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Il est possible de marquer 32 buts dans une saison qui est encore loin d'être terminée, et de se faire critiquer. C'est le cas d'Erling Haaland à Manchester City, où son rôle fait débat. Riyad Mahrez a décidé de s'en mêler.

A l’image du PSG avec ou sans Neymar, les observateurs sont en train de se demander si Manchester City n’était pas plus fort sans Erling Haaland, qui est pourtant une véritable machine à buts cette saison. Mais dans le football, tout va très vite, et les Citizens ne sont pas leaders de la Premier League, devancés par Arsenal, malgré la forme étincelante de l’ancien joueur du Borussia Dortmund. Et en Ligue des Champions, l’obstacle des huitièmes de finale est loin d’être passé en raison du nul concédé à Leipzig ce mercredi soir (1-1). Malgré une domination nette, City n’a trouvé l’ouverture que un but de Riyad Mahrez sur une perte de balle adverse. Et Haaland n’a pas permis de faire la différence, avec surtout une difficulté à être trouvé autrement que sur des ballons donnés vite vers l’avant, ce qui a été très rarement le cas en Allemagne.

Guardiola donne des consignes spéciales à Haaland

Résultat, le débat est clairement centré autour du cyborg norvégien, pour qui la mission n’est pas forcément perçue comme celle de marquer des piles de buts, mais bien de rendre Manchester City plus fort pour aller gagner la Ligue des Champions. Excédé par ces critiques, Mahrez a pris la parole pour éviter que la polémique n'enfle, preuve que les joueurs sont persuadés que l’association avec Haaland va fonctionner au plus haut niveau. « À la fin du match, on était un peu énervés. Le coach nous a dit de nous calmer. Il reste 90 minutes à jouer, c'est la Ligue des champions, tous les matches restent ouverts. Pour Erling, le coach veut qu'il soit plus dans le jeu, mais c'est un attaquant puissant, qui va vite, on connaît ses qualités. Ce n'est pas à lui de décrocher, d'aller chercher les ballons. Il n'est pas là pour toucher 70 ballons par match », a prévenu l’Algérien, qui avoue que Pep Guardiola demande à son buteur de faire évoluer son jeu, même si cela débouche sur une phase de transition où Haaland est un peu utilisé à contre-emploi.