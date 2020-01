Ang. : Ndombele le Gourcuff de Tottenham, Mourinho a déjà craqué

Dans : Premier League.

Touché aux adducteurs, Tanguy Ndombele est sorti sur blessure contre Southampton (1-0) mercredi en Premier League. De quoi agacer José Mourinho.

Après une défaite, mieux vaut ne pas se retrouver dans le viseur de José Mourinho. Le Portugais n’a jamais hésité à critiquer ses joueurs, une habitude conservée après sa nomination à Tottenham. Demandez donc à Tanguy Ndombele, clairement dans le collimateur du « Special One » depuis la semaine dernière, lorsque le milieu avait refusé de jouer face à Brighton (victoire 2-1) par peur de se blesser. Puis le renfort à 60 M€ a livré une belle prestation contre Norwich City (2-2), avant de sortir sur blessure dès la 25e minute mercredi. C’en est déjà trop pour Mourinho qui a craqué en conférence de presse.

« Il est tout le temps blessé, a critiqué le coach des Spurs. Il est blessé, pas blessé, il joue un match et la semaine suivante il est blessé. Ensuite il rejoue un match, on a plein d'espoirs, et c'est comme ça depuis le début de la saison. C'est un souci, bien sûr. Vous pensez avoir un joueur qui est dans une phase d'évolution. Il avait bien joué contre Norwich et nous pensions vraiment qu'il serait prêt aujourd'hui (mercredi). Mais il n'était pas prêt. Je ne peux pas en dire beaucoup plus car ça dure depuis le début de la saison. » A l’image de Paul Pogba à Manchester United, l'ancien Lyonnais risque de se mettre Mourinho à dos.