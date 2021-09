Liverpool : Salah veut le salaire de Neymar !

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec Liverpool jusqu’en 2023, Mohamed Salah est en négociations avec les dirigeants des Reds pour prolonger.

Timidement annoncé dans le viseur du Real Madrid et du PSG il y a quelques mois, l’international égyptien de Liverpool affole rarement le mercato en dépit de ses statistiques totalement dingues en Premier League. Du haut de ses 29 ans, il pourrait ainsi faire le choix de rester sur le très long terme à Liverpool. Encore sous contrat pour deux ans, il négocie actuellement une juteuse prolongation, selon les informations obtenues par le Daily Mirror. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ex-attaquant de Chelsea et de la Roma exige un salaire hors du commun pour prolonger sur les bords de la Mersey. En effet, le média britannique explique que Mohamed Salah souhaite plus que doubler ses émoluments pour signer un nouveau bail à Liverpool.

Salah réclame 30 millions d'euros par an

A l’heure actuelle, Mohamed Salah touche 230.000 euros par semaine à Liverpool et selon le tabloïd anglais, il aimerait un salaire à hauteur de 580.000 euros par semaine soit 30 millions d’euros par an pour prolonger à Liverpool. Des conditions qui risquent de refroidir les dirigeants de Liverpool, qui ont déjà prolongé plusieurs cadres de l’effectif ces dernières semaines à l’instar d’Alisson Becker, Virgil Van Dijk ou encore Jordan Henderson. Mais à coup sûr, les joueurs précédemment cités ne réclamaient pas un tel salaire. Reste maintenant à voir comment la direction de Liverpool réagira à cette requête XXL de Mohamed Salah, actuel deuxième meilleur salaire de l’effectif de Liverpool derrière Virgil Van Dijk. Le patron néerlandais de la défense touche actuellement 256.000 euros par semaine chez les Reds. Bien loin des 580.000 euros par semaine exigés par Mohamed Salah, qui surestime peut-être légèrement la puissance financière de la Premier League et de son club de Liverpool avec de telles requêtes économiques.