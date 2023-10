Liverpool crie au scandale, la gaffe des arbitres expliquée

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

À l'occasion de la septième journée de Premier League, Tottenham s'est imposé au bout du temps additionnel face à Liverpool. Outre l'aspect spectaculaire de la rencontre, la VAR a oublié d'accorder un but aux Reds, ce qui a créé un scandale en Angleterre.

Grâce à sa victoire 2-1 contre Liverpool, Tottenham passe deuxième du championnat anglais, à un seul point de Manchester City. Les Spurs ont battu les Reds, réduits à 9 en seconde période. Mais ce qui a fait la dramaturgie de ce match, c'est une grosse erreur d'arbitrage. À la 32e minute, Luis Díaz pense ouvrir le score sur une passe de Mohamed Salah. Après intervention de la VAR, le but est annulé au Colombien. Deux minutes plus tard, c'est Son qui ouvre le score pour Tottenham. Après la fin de la rencontre, le comité des arbitres en Angleterre a admis que Simon Hooper a fait une erreur et que le but de Luis Díaz aurait dû être validé. La presse britannique enrage.

Les fans de Liverpool réclament un nouveau match

🔴 Communiqué de l'organisme responsable de l'arbitrage en Angleterre concernant le but refusé à Luis Diaz lors de Tottenham / Liverpool :



"Le but de Luis Diaz a été refusé par l'équipe d'arbitrage présente sur le terrain. C'était une erreur évidente et le but aurait dû être… pic.twitter.com/f3voNEpFr8 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 30, 2023

Selon les renseignements de Sun Sport, les supporters de Liverpool réclament que le match soit rejoué. En effet, ce but aurait changé la physionomie de la rencontre. Une enquête va être menée pour comprendre les circonstances de ce dysfonctionnement, comme l'explique un communiqué de l'organisme responsable de l'arbitrage en Premier League. Il reste très peu probable que ce match soit rejoué au grand dam de Liverpool, quatrième du classement et qui était invaincu avant cette septième journée. Jürgen Klopp est apparu abattu en conférence de presse, en sachant que ce match ne sera pas rejoué ou que le but de Luis Díaz ne sera pas finalement accordé.

Cette erreur de la VAR démontre les défaillances non pas de la vidéo qui a bien montré qu'il n'y avait pas hors jeu, mais de la décision humaine qui a été prise malgré les images. Selon Sky Sports, une terrible mésentente a eu lieu entre les arbitres, l'officiel de la VAR annonçant la vérification effectuée et validant la décision prise sur le terrain en pensant que les arbitres du match avaient validé le but, alors qu'ils l'avaient signalé hors-jeu. Les arbitres sur le terrain ont donc pensé que le hors-jeu était confirmé...