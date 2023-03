Les succès d'Arsenal, Arteta a un secret inavouable

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Samedi, Arsenal a remporté un succès miraculeux face à Bournemouth 3-2. Les Gunners étaient menés 0-2 avant de revenir et d'arracher la gagne après 98 minutes de jeu. Arteta s'était chargé à sa manière que rien ne pouvait arriver à ses protégés.

Samedi après-midi, la Premier League aurait pu basculer dans le mauvais sens pour Arsenal. Mais, comme souvent cette saison, les Gunners s'en sont sortis s'accrochant à leur première place. Alors qu'ils étaient menés 2-0 par Bournemouth à l'Emirates Stadium et que Manchester City revenait à deux points, ils ont su renverser la situation et l'emporter 3-2. Arsenal possède donc toujours cinq points d'avance sur ses rivaux mancuniens, à 12 journées de la fin. C'est d'autant plus fort que les Gunners ont arraché la victoire après neuf minutes d'arrêts de jeu.

Mikel Arteta, bien habillé pour gagner !

Outre la qualité collective et individuelle, il se dégage une force de cette équipe qui fait dire que, même dans un mauvais jour, elle peut toujours l'emporter. Le signe d'un champion avec la patte de Mikel Arteta et, ce bien plus qu'il n'y paraît. En effet, The Sun indique que l'entraîneur espagnol ne pouvait pas perdre face à Bournemouth. Il avait pris soin de mettre ses vêtements fétiches, lesquels lui sourient en ce moment.

Why Arsenal manager Mikel Arteta has not changed his clothes on touchline since mid-February 🤔 pic.twitter.com/nUGe2kaKG7 — SPORTbible (@sportbible) March 4, 2023

Un manteau noir, un pantalon gris et ses chaussures noires toutes propres. Le cocktail gagnant, le même depuis la mi-février juste après la défaite contre City. De quoi l'aider à enchaîner les succès, ce que le technicien reconnaît lui-même. « Je suis une personne très méthodique et routinière. Lorsque nous gagnons, je n'aime pas changer de vêtements, j'aime garder exactement le même pull, pantalon et chaussures qu'avant. Si nous perdons, je change pour quelque chose de différent », avait-il déjà prévenu en conférence de presse. Ce à quoi son homologue de Bournemouth Gary O'Neil avait répliqué : « Peut-être qu'il ne faut pas trop s'approcher de Mikel s'il n'a pas changé de vêtements depuis un moment », confirmant bien que jouer Arsenal ne sentait pas bon cette saison, dans tous les sens du terme.