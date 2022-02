Leeds laminé, Marcelo Bielsa bientôt viré ?

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

27e journée de Premier League

Elland Road

Tottenham bat Leeds : 4 à 0

Buts : Doherty (10e), Kulusevski (15e), Kane (27e), Son (85e) pour Tottenham

Arrivé en juin 2018 sur le banc de Leeds, Marcelo Bielsa pourrait bien vivre ces derniers jours au poste de manager des Peacocks.

Laminé (0-4) ce samedi à Elland Road par une équipe de Tottenham, également dans une passe difficile en Premier League avant ce match, le club dirigé par El Loco s’écroule au classement avec seulement 1 point pris lors des six derniers matchs de championnat. Pour l’instant, Leeds est en quinzième position, mais ce classement est clairement en trompe-l’œil, l’équipe de Bielsa comptant par exemple trois matchs de plus que Burnley, actuel 18e à trois longueurs. Même s’il reste dans le cœur des fans pour avoir fait remonter le club en Premier League en 2020, après une attente de seize ans, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille a perdu la magie qui l’habitait et son avenir pourrait rapidement être scellé. Depuis quelques jours, le nom de Paulo Fonseca, l'entraîneur portugais passé notamment par Donestsk et l'AS Rome, circule du côté de Leeds pour succéder à Marcelo Bielsa, celui de Jesse Marsch ayant également été évoqué par plusieurs médias anglais.