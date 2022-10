Ang : Cristiano Ronaldo trop vieux, Newcastle est sans pitié

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Désireux de quitter Manchester United l'été dernier, Cristiano Ronaldo n'a pas obtenu gain de cause. Le Portugais se heurte une nouvelle fois au refus d'un club.

Après une saison compliquée sur le plan collectif, Cristiano Ronaldo a cherché à quitter Manchester United. Pas qualifié pour la Ligue des Champions, CR7 souhait à tout prix participer à la compétition dont il est le meilleur buteur. Ronaldo voulait donc rejoindre un club européen assez huppé pour ne pas voir Messi rattraper ses statistiques en C1. Finalement, le joueur de 37 ans est resté à Manchester. S'il ne bénéficie plus d'une place de titulaire indiscutable au sein de l'équipe d'Erik Ten Hag, le natif de Madère espère encore pouvoir évoluer dans une équipe compétitive et estime pouvoir rendre encore de bons services. Ces dernières semaines, plusieurs médias britanniques ont évoqué la possibilité de voir débarquer Ronaldo à Newcastle. En effet, le club anglais a été racheté par un fond d'investissement saoudien et possède désormais de grandes ambitions. Un challenge qui plaît visiblement au quintuple ballon d'or. Ce qui n'est pas du goût de tout le monde à Newcastle.

Eddie Howe dit non à CR7

Si les Magpies ont les moyens économiques suffisants pour attirer CR7, reste à convaincre le coach de l'équipe, Eddie Howe. L'entraîneur de 44 ans s'est exprimé sur la possible venue de Cristiano Ronaldo et a émis quelques réserves notamment par rapport à la politique mise en place par le club pour imposer son hégémonie en Premier League. « Nous essayons d'assurer une croissance à long terme, nous avons une vision à plus long terme. En ce moment, nous avons un effectif assez vieillissant, donc nous devons investir davantage dans les jeunes joueurs. C'est probablement une grande partie de notre progression, nous devons faire baisser l'âge moyen. Donc, ce n'est peut-être pas une signature que nous chercherions nécessairement à faire, mais ce n'est pas sous-estimer la qualité du joueur. C'est un joueur exceptionnel. Vous regardez son record de buts l'année dernière, c'était incroyable » a avoué le technicien anglais en conférence de presse avant la rencontre entre Newcastle et Manchester United. Howe couvre de louanges Ronaldo, mais s'oppose également à son arrivée à St James' Park. Encore un refus pour l'homme aux 700 buts en club.