8e de finale de l’EFL Cup :

Etihad Stadium.

Manchester City bat Liverpool : 3 à 2.

Buts : Haaland (10e), Mahrez (47e), Ake (58e) pour Manchester City ; Carvalho (20e), Salah (48e) pour Liverpool.

