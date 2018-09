Le seul qui peut s’asseoir à la table avec Cristiano Ronaldo et Messi

Dans : Premier League, Foot Europeen.

En ce début de saison, c’est la course au placement de produits avant le Ballon d’Or. Les récompenses ont commencé avec The Best de la FIFA, mais la lutte pour le trophée individuel suprême du football a commencé, surtout qu’elle s’annonce plus ouverte que jamais. Luka Modric en est l’un des favoris, mais récemment, Antoine Griezmann a mis le feu aux poudres en expliquant qu’il avait le niveau pour regarder Cristiano Ronaldo et Lionel Messi droit dans les yeux. Une envolée qui a beaucoup fait parler, et pas qu’en France. Alors, après le festival incroyable d’Eden Hazard contre Liverpool en Coupe de la Ligue, et la grosse saison du Belge, John Terry estime que le Diable Rouge est bien l’élu après l’infernal duo.

« Quelques personnes viennent de sortir et disent qu'il n'est pas un produit fini. Mais croyez-moi, il l'est vraiment et il est là-haut avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sans l'ombre d'un doute. Je l'ai vu jour après jour depuis cinq ou six ans et il est un des meilleurs joueurs et il ne fera que s'améliorer », a fait savoir l’ancien défenseur de Chelsea, pour qui l’ancien lillois mérite bien sa place dans le onze type de l’année de la FIFA. Et même plus encore.