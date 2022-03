La Premier League expulse Abramovitch mais garde Chelsea

Dans un communiqué officiel, la Premier League a annoncé que Roman Abramovitch n'était plus considéré comme le patron de Chelsea, et que le club irait jusqu'à la fin de saison.

Les événements s’accélèrent en Angleterre puisqu’au lendemain de l’annonce du gel des comptes de Chelsea, la Premier League a clairement fait savoir que le propriétaire russe des Blues n’était plus en position de prendre des décisions pour le club qu’il a largement financé et mené au titre européen. Pour Roman Abramovitch, la sentence est évidemment terrible, le proche de Vladimir Poutine étant désormais persona non grata en Angleterre où la totalité de ses avoirs a été gelée suite à la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine. C'est d'ailleurs cette décision de Boris Johnson qui a motivé la sanction des autres clubs anglais. Dans son communiqué, la Premier League a toutefois précisé que cette brutale décision n'impactait pas la saison sportive de Chelsea qui pourra aller jusqu’au bout du championnat 2021-2022, la licence accordée par le gouvernement au club londonien étant valable jusqu’au 31 mai 2022.

Following the sanctions by the UK Government, the Premier League Board has disqualified Roman Abramovich as a Director of Chelsea Football Club



The Board’s decision does not impact on the club’s ability to train and play its fixtures.



