L'OL veut Badiashile, ce n'est pas réciproque

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Taulier lorsqu'il évoluait à l'AS Monaco, Benoît Badiashile a encore du mal à s'imposer à Chelsea. L'Olympique Lyonnais est intéressé par ses services mais la situation délicate pour les Blues offre une nouvelle chance au Français.

Auteur de seulement 5 matchs disputés depuis le début de la saison, Benoît Badiashile traverse une période compliquée. L'adaptation à Chelsea est difficile, surtout que le club anglais est en pleine reconstruction et a encore du mal à trouver sa nouvelle identité. Mauricio Pochettino ne fait pas encore confiance à Badiashile. L'ancien défenseur de l'AS Monaco a toutefois l'opportunité de signer à l'OL pour un prêt de six mois jusqu'à la fin de l'exercice 2023/2024 d'après les informations de Foot Mercato, confirmées par ESPN. Si l'idée peut être séduisante, Benoît Badiashile souhaite s'imposer à Chelsea selon la presse anglaise, qui ne le voit pas demander à partir, à Lyon ou ailleurs. De plus, les Blues subissent une hécatombe au niveau des blessures. Ainsi, Badiashile va bénéficier de plus de temps de jeu pour la seconde partie de la saison et aura l'occasion de prouver sa fiabilité à son coach.

Décimé , Chelsea compte sur Badiashile

Avec les blessures de plusieurs joueurs dans le secteur défensif de Chelsea, dont Wesley Fofana ou encore Marc Cucurella et Reece James, Mauricio Pochettino est obligé de faire jouer des défenseurs axiaux sur les côtés. Axel Disasi est souvent positionné dans le couloir droit tandis que Levi Colwill s'occupe de l'autre côté. Ainsi, Thiago Silva et Benoît Badiashile vont être en charge de la défense centrale du club londonien pendant plusieurs semaines. Le joueur de 22 ans n'était qu'un remplaçant dans l'esprit du technicien argentin mais va avoir l'opportunité de démontrer toutes ses qualités. En conséquence, l'international français (2 sélections) va sûrement refuser la proposition de Lyon si elle venait à se concrétiser. Déterminé à s'imposer à Chelsea, le natif de Limoges va tenter de profiter des blessures de ses coéquipiers pour lancer son aventure en Premier League. Il sera probablement aligné pour le choc contre Newcastle United lors des quarts de finale de la Carabao Cup.