Kurt Zouma, la sanction choque le vestiaire, West Ham accusé

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Dans la tourmente en raison de la vidéo dans laquelle on le voit frapper ses chats à coup de pied puis avec ses mains, Kurt Zouma subit toujours les conséquences de cet incroyable dérapage.

La vidéo dans laquelle Kurt Zouma frappe ses chats a fait le tour du monde et a provoqué l’indignation générale. Depuis le début de cette polémique, le défenseur de l’Equipe de France a perdu son équipementier Adidas ainsi que plusieurs sponsors. De son côté, West Ham a infligé une grosse amende à Kurt Zouma en lui prélevant l’équivalent de deux semaines de salaire… soit 300.000 euros. Avec cette information, les Hammers ont fait fuiter le salaire de Kurt Zouma qui s’élève donc à environ 600.000 euros par mois. Et à en croire les informations du Daily Mail, le malaise est grand dans le vestiaire de West Ham, où les coéquipiers de Kurt Zouma ignoraient que le défenseur de l’Equipe de France avait un salaire aussi énorme.

Le salaire de Zouma provoque des jalousies

Michail Antonio has responded to calls for Kurt Zouma to be sacked 🗣 pic.twitter.com/Q54qH1tI95 — ESPN FC (@ESPNFC) February 10, 2022

Et pour cause, ce salaire fait de Kurt Zouma le joueur le mieux payé de West Ham, ce qui a provoqué des jalousies et des crispations au sein du vestiaire londonien. Le tabloïd britannique explique par ailleurs que Kurt Zouma n’est pas la cible principale des joueurs de West Ham, qui en veulent plus à leur direction qu’à l’ex-défenseur de Saint-Etienne. On apprend par ailleurs que malgré la vidéo dans laquelle il maltraite ses chats, Kurt Zouma reste globalement soutenu par ses coéquipiers. L’attaquant des Hammers, Michail Antonio, a d’ailleurs pris la parole publiquement afin d’apporter son soutien à Kurt Zouma. « Pensez-vous que ce qu’il a fait est pire que du racisme ? Je condamne ce qu'il a fait. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a fait mais il y a des gens qui sont condamnés, qui sont allés au tribunal pour racisme, et qui ont rejoué au football après ça » a souligné l’attaquant de West Ham, à l’heure où Kurt Zouma est critiqué de toute part.