Kurt Zouma maltraite son chat, la vidéo révoltante

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Scandale en Angleterre et jusqu’en France, The Sun a révélé une vidéo où on peut voir Kurt Zouma frapper son chat et lui donner des coups de pied, sous le regard amusé de ses proches.

Spécialiste des révélations à sensation, le tabloïd anglais a encore fait le buzz avec ces extraits terribles où le défenseur désormais à West Ham brutalise l’un de ses deux chats, sans pitié et avec l’envie d’en découdre avec le félin dans la maison. Les images parlent d’elle-même, et West Ham a tôt fait de condamner ces agissements, promettant des sanctions à l’encontre de l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne.

West Ham réagit, Kurt Zouma s'excuse

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.



It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j — Emily Hewertson 🇬🇧 (@emilyhewertson) February 7, 2022

« West Ham United condamne sans réserve les actions de notre joueur, Kurt Zouma, dans la vidéo qui a circulé. Nous avons parlé à Kurt et traiterons l'affaire en interne, mais nous tenons à préciser que nous ne tolérons en aucun cas la cruauté envers les animaux », a fait savoir le club londonien, qui a en tout cas très rapidement réagi, tout comme le joueur, conscient d’avoir montré une très mauvaise image. L’international français a assuré que ses chats allaient bien, et qu’il s’agissait d’une erreur qu’il ne reproduirait plus. « Je veux aussi dire à quel point je suis désolé pour tous ceux qui ont été bouleversés par la vidéo. Je tiens à assurer à tous que nos deux chats vont parfaitement bien et sont en bonne santé. Ils sont aimés et chéris par toute notre famille, et ce comportement était un incident isolé qui ne se reproduira plus », a assuré Kurt Zouma, qui n’a pas convaincu grand monde.

Les excuses de Zouma ne passent pas

On ne partagera pas la vidéo violente de Kurt Zouma qui maltraite son chat mais on lui souhaite évidemment tout le malheur du monde. Les footballeurs sont des détraqués : saison 12, épisode 350. — Scipion (@Scipionista) February 7, 2022

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont été sans pitié, et même le chroniqueur du « Club des 5 » Samuel Vaslin a demandé à « ne plus voir Kurt Zouma sur un terrain de football. Jamais ». Les autres messages étaient du même acabit, et aucune prise de parole du joueur n’a pu alléger les critiques, surtout que les excuses du défenseur français, qui assure que ses chats « sont aimés et chéris » alors qu’ils sont frappés devant des proches qui s’en amusent, n’inspirent pas vraiment la compassion.