Klopp n’a pas pu s’en empêcher, il humilie Chelsea publiquement

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

L'été dernier, Chelsea avait encore assommé le mercato à coups de millions dépensés. De quoi agacer Liverpool, qui s'était fait chiper quelques dossiers chauds.

Chelsea avait sorti le portefeuille l'été dernier sur le marché des transferts afin de contenter Mauricio Pochettino. L'entraineur argentin avait ciblé, entre autres, deux joueurs à recruter au milieu de terrain : Moises Caicedo et Romeo Lavia. Les deux joueurs, recrutés pour plus de 170 millions par les Blues, avaient échappé à Liverpool malgré des négociations avancées. De quoi bien évidemment agacer Jürgen Klopp, qui voulait ces joueurs afin de relancer le projet des Reds. L'Allemand n'hésite jamais à envoyer quelques piques à Chelsea. Et alors que son équipe est actuellement leader de Premier League et Chelsea 12e, l'ancien de Dortmund savoure comme jamais.

Klopp en profite comme jamais

Klopp on failed signings in the summer:



“My god, we were lucky!” 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/h0Rj56lQz1 — The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) December 11, 2023

Lors d'une intervention ce lundi à Anfield Road, Klopp a encore une fois répondu à une question sur Caicedo et Lavia. Et il n'a pas manqué de terminer Chelsea : « L'été dernier, certaines choses bizarres se sont déroulées lors du mercato. Mais là, je dois vous le dire entre nous, je peux dire qu'on a été chanceux. On ne savait pas à ce moment-là comment ça se passerait. Mais oui, je suis très content que ça ait fonctionné. Mais c'est difficile de le savoir. On a compris aussi que d'autres joueurs au milieu de terrain ne voulaient pas rejoindre Liverpool. On a signé Endo. C'est un joueur exceptionnel. Il voulait venir et ça aide vraiment ». Liverpool et Chelsea s'affronteront le 31 janvier prochain à Anfield. Tout porte à croire que s'ils sont présents ce jour-là, Lavia et Caicedo passeront une rencontre difficile, les fans de Liverpool n'ayant pas oublié leur attitude.