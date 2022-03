John Terry successeur de Roman Abramovitch à Chelsea ?

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Les projets de rachat de Chelsea s'accumulent pour Roman Abramovitch. Parmi ceux-ci, un consortium populaire veut avoir une participation minoritaire et peut compter sur le soutien de John Terry.

Au moment où son avenir n'a jamais été aussi flou que maintenant, Chelsea a pu constater que son statut était solide et sa popularité très importante. Les offres de rachat sont aussi nombreuses que diversifiées, preuve que le club du sud-ouest londonien possède un certain potentiel économique et sportif. Parmi les nombreuses propositions onéreuses arrivées sur le bureau de Roman Abramovitch, une initiative plus modeste prend de l'ampleur. Dans une volonté de rendre le club à ses supporters, le consortium True Blues (les Vrais Blues) compte détenir 10% du club à l'avenir. Sur la base d'un actionnariat populaire semblable aux socios, il serait possible pour 120 euros de devenir membre de ce consortium et décisionnaire du club.

John Terry prêt à s'investir pour son club de toujours

Le True Blues consortium élirait alors un représentant pour siéger au conseil d'administration de Chelsea et représenter les fans dans les décisions du club. Une initiative qui a trouvé de l'écho auprès d'anciens joueurs des Blues parmi lesquels l'ancienne footballeuse Claire Rafferty et l'ancien capitaine John Terry comme l'indique le Sun.

BREAKING: John Terry releases statement confirming he is part of consortium bidding to buy Chelsea https://t.co/CKrT84RrGD pic.twitter.com/f9qThOCsX9 — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) March 19, 2022

Celui qui a passé quasiment toute sa carrière avec le club londonien, soit 22 ans, est prêt à participer à l'aventure True Blues pour aider son club de toujours. « Chelsea a été une partie si importante de ma vie pendant 22 ans. Je veux voir l'histoire et le patrimoine du club protégés alors que nous entrons dans une nouvelle ère. [...] Ayant rencontré et entendu ce qu'est le True Blues Consortium, je sais qu'ils comprennent. C'est un groupe de fans de Chelsea et de détenteurs d'abonnements qui ont créé un concept qui complétera et aidera tout propriétaire qui dirige le club tout en ajoutant du lien et un engagement avec l’abonné. Cette structure innovante est conçue pour inclure tous les fans de Chelsea et protéger notre club », a t-il confié au tabloid. Passé comme entraîneur adjoint à Aston Villa, il a l'occasion de revenir dans le football anglais avec peut-être plus de réussite.