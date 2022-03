Manchester United fait perdre 6 millions à Cristiano Ronaldo

Dans : Premier League.

Par Nicolas Issner

Après une saison infecte de la part de Manchester United, Cristiano Ronaldo ne touchera pas un incroyable bonus qu'il avait négocié.

Pour la cinquième saison de suite, Manchester United ne gagnera aucun trophée et même avec le retour de Cristiano Ronaldo l'été dernier. Une situation préoccupante pour des Red Devils, actuellement sixièmes de Premier League et sûrement privés de Ligue des champions la saison prochaine. Ces résultats accablants de Manchester United n'arrangent pas CR7 qui va devoir faire une croix sur de nombreux bonus inclus dans son contrat après son retour à Carrington. Selon The Sun, le Portugais de 37 ans aurait pu gagner environ deux millions d'euros en cas de titre en Premier League. Les éliminations précoces en seizièmes de finale d'EFL Cup et en huitièmes de finale de FA Cup ont également leur importance dans cette perte financière pour le natif de Madère. Mais la plus grosse déception restera la Ligue des champions où CR7 et les siens ont été sortis dès les huitièmes de finale par l'Atlético Madrid. Toujours d'après The Sun, trois millions d'euros étaient promis au meilleur buteur mancunien (18 buts toutes compétitions confondues) cette saison en cas d'épopée et de finale au Stade de France le 28 mai prochain. Le seul bonus atteignable pour le Portugais est celui de meilleur buteur cette saison, ce qui est déjà le cas alors que son compatriote Bruno Fernandes est bloqué à 9 réalisations.

CR7 à la hauteur, pas MU

Cristiano Ronaldo don win Manchester United Player of the Month 3️⃣ times this season.



🥇 September

🥇 October

🥇 March pic.twitter.com/u4QQeO3aJ0 — Man United in Pidgin (@ManUtdInPidgin) March 26, 2022

Au Royaume-Uni, Manchester United est le plus mauvais élève des grandes écuries du championnat. Alors que Manchester City et Liverpool se partagent pratiquement tout, Arsenal a glané une Coupe d'Angleterre en 2017 et 2020. Chelsea a réalisé la plus grosse performance en remportant la Ligue des champions la saison dernière, sa deuxième dans son histoire, et la Coupe du monde des clubs en fin d'année dernière. Depuis 2017 et leur sacre en Ligue Europa, les Red Devils n'ont plus touché un trophée. La saison dernière, les partenaires de Cristiano Ronaldo ont été battus en finale de C3 par Villarreal. Une chose est sûre, un trophée pourrait être gagné lors du prochain exercice si participation à la Ligue Europa Conference il y a. Lors de son passage à Manchester United de 2003 à 2009, le quintuple Ballon d'Or avait remporté 9 trophées avec les Red Devils...