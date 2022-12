Haaland s’ennuie, la Premier League en rigole

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

La Norvège n’ayant pas disputé la Coupe du monde 2022, Erling Haaland a trouvé le temps long ces dernières semaines. L’attaquant de Manchester City a dû s’entraîner sans ses coéquipiers partis au Qatar. Une période ennuyeuse qui a inspiré la Premier League.

Malgré la triste fin pour les Français, il faut reconnaître que ce Mondial 2022 a été riche en spectacle. Des surprises, du suspense et des scénarios incroyables ont animé cette édition. Tout comme les exploits de certaines stars très attendues. On pense évidemment aux finalistes Lionel Messi et Kylian Mbappé qui ont respectivement porté l’Argentine et l’équipe de France. Difficile de ne pas citer le Croate Luka Modric ou encore le Brésilien Neymar qui a tout tenté malgré sa blessure.

Haaland grand absent du Mondial

Parmi eux, on aurait aimé voir Erling Haaland à l’œuvre. Mais la Norvège n’ayant pas réussi à se qualifier, l’attaquant de Manchester City a dû se contenter de regarder le Mondial à la télévision. Et de s’entraîner sans ses nombreux coéquipiers partis au Qatar. Autant dire que le Norvégien s’est ennuyé pendant ces longues semaines. D’ailleurs, la Premier League en plaisante à travers une publicité. On y voit Erling Haaland parler à un mannequin sous le maillot de Kevin De Bruyne, tondre la pelouse, jouer la mascotte des Citizens ou tomber sur la messagerie de Jack Grealish. Le tout en racontant son triste quotidien.

« Je travaille dur pendant que les gars ne sont pas là, confie l’ancien joueur du Borussia Dortmund dans la vidéo. Parfois, c'est un peu ennuyeux. Mais le temps passe vite. Toutes les plaisanteries me manquent, je ne vais pas mentir. Et célébrer tout seul... Ce n'est pas la même chose. En tout cas j'espère que les gars vont bien et j'ai hâte de les revoir bientôt. Je vous souhaite le meilleur, Erling. » Heureusement pour le Cyborg, Manchester City reprend jeudi avec un match de League Cup face à Liverpool.