Guardiola sur le départ à City ? Il laisse planer le doute

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Champion d'Angleterre pour la cinquième fois samedi avec Manchester City, Pep Guardiola n'a désormais plus que la Ligue des champions à gagner. Un sacre historique et un possible triplé avec la Cup qui pourraient clôturer son travail de 7 ans à City.

C'est presque la routine pour Pep Guardiola mais cela reste phénoménal à l'échelle des entraîneurs européens. Samedi, l'Espagnol a remporté son cinquième titre de champion d'Angleterre, son 11e championnat national en 14 saisons comme entraîneur principal. Un bilan exceptionnel pour celui qui a aussi glané deux Ligue des champions avec le Barça et neuf coupes nationales. A Manchester City, Guardiola semble arriver au summum de son mandat de manager. Son jeu est plus abouti que jamais, son effectif avec Haaland plus complet qu'auparavant. Ne lui reste plus qu'à compléter sa moisson de trophées. Il a tout gagné à Manchester, sauf la Ligue des champions.

Guardiola lassé à City ? Réponse après le triplé

Cette C1, il n'est qu'à un match d'aller la chercher. Le 10 juin prochain, son Manchester City défiera l'Inter Milan en finale à Istanbul. Avant cela, les Citizens auront aussi une finale de Cup à jouer contre Manchester United. Un possible triplé, inédit depuis 24 ans en Angleterre, est à leur portée. De quoi faire de cette saison 2022-2023 la meilleure de Guardiola à City. Un succès total qui pourrait aussi l'inciter à aller voir ailleurs avec le sentiment du devoir accompli. Les journalistes anglais se sont posés la question hâtivement. Pep Guardiola a apprécié modérément et leur a répondu à sa manière concernant son avenir à Manchester City.

"First of all we have to win it"



« D'abord, nous devons le gagner (le triplé). Ensuite, vous pourrez me demander et je vous dirai ce que je ressens et comment je pense. [...] Vous allez me dire que nos rivaux, Man United (en finale de Cup), seront un match facile ? Que va-t-il se passer contre une équipe italienne (Inter), qui ne se sent pas favorite ? […] J'y réfléchis. Et après, bien sûr, si nous y parvenons, je vous le dirai », a t-il exprimé au micro de Sky Sports. Prudent sur ses futurs adversaires qu'il ne veut pas sous-estimer, Guardiola a fourni une réponse assez évasive sur son avenir. Néanmoins, on peut penser qu'il continue encore un peu l'aventure. Plus tôt dans la saison, il a déjà prolongé son contrat à City jusqu'en 2025.