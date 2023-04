Guardiola clashe Samir Nasri et s'excuse

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Connu pour son caractère entier, Pep Guardiola s'est frotté à un os en essayant de secouer Samir Nasri. Le joueur passé par l'OM, Arsenal et Manchester City raconte.

Samir Nasri n’a pas attendu d’être consultant pour se faire entendre, que ce soit dans sa carrière de joueur ou dans les médias. Si cela lui a parfois joué des tours, notamment quand il réagissait à chaud, le joueur formé à l’Olympique de Marseille n’est pas du genre à se cacher derrière les faux-semblants. Même quand il était dans l’un des plus grands clubs d’Europe, face à celui qui est assez unanimement considéré comme l’un des meilleurs entraineurs au monde. C’est ce qu’il raconte de sa brève collaboration avec Pep Guardiola, lors de l’arrivée de l’Espagnol à Manchester City, alors que le milieu de terrain était plutôt sur le départ après une année compliquée.

Guardiola invité à baisser d'un ton

Comme Samir Nasri le raconte à Canal+, la discussion du début de saison avait été houleuse, et l’international français assure avoir calmé son entraineur, tout en obtenant finalement des excuses de sa part. « Je me suis pris la tête avec lui dès nos premières réunions. Le premier jour, il me convoque dans son bureau et il me lance : 'Qu'est-ce que tu veux faire ?' Je lui dis : 'C'est à toi de me dire si tu comptes sur moi.' Et il me répond : 'Je compte sur toi si tu es vraiment bien dans ta tête.' Ensuite, je fais mon premier entraînement, tout se passe bien, il est content de moi. Le lendemain, Pep me convoque de nouveau et là il me crie dessus à propos de mon poids. Là, je lui dis : 'Baisse d'un ton, ne me crie pas dessus, je ne suis pas un enfant, j'ai 29 ans. Peut-être que mes vacances ont été une échappatoire pour moi, un moyen de faire ce que j'avais envie de faire parce que je sortais d'une saison difficile, et parce que dans ma vie personnelle il s'est passé énormément de choses.' Et là, Pep me répond : 'C'est vrai, je suis désolé’ », a raconté le joueur passé par Arsenal, qui ne poursuivra finalement pas plus loin sa collaboration avec Pep Guardiola puisqu’il a été prêté au FC Séville. Finalement, le coach des Citizens n’avait pas tort, puisque le Franco-Algérien disparaitra rapidement de la circulation, ne disputant qu’une vingtaine de matchs dans les trois dernières années de sa carrière.