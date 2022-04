Gravement menacé avec sa famille, Harry Maguire répond

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Les critiques contre Harry Maguire ont dépassé le cadre du football cette semaine, puisque le joueur de Manchester United a du être évacué de sa maison avec sa famille après une alerte à la bombe à son domicile.

Il s’agissait en réalité d’une fausse alerte effectuée par un supporter déçu par les performances de l’international anglais, et qui a provoqué la fuite de Harry Maguire, de sa fiancé et de ses deux filles, qui ont du quitter précipitamment leur luxueuse maison du Cheshire. La menace a été effectuée quelques heures après la terrible défaite de Manchester United à Liverpool, avec une déroute 4-0 et un Harry Maguire toujours aux fraises. Malgré deux visites de la police, aucun appareil menaçant n’a été trouvé et les enquêteurs ont attribué cette alerte à un supporter désabusé. Le clan Maguire a décidé de répondre, dans un message publié par The Sun.

Harry Maguire ne va pas lâcher Manchester United

« Harry ne quittera pas Manchester United de force avec ce genre de menace. Sa priorité sera toujours la sécurité de sa famille mais il a aussi la force de caractère pour faire avec ça. Cela semble être le travail d’un supporter bien lâche. Si cela devait se confirmer, ce comportement serait une grande honte commise au nom de ce grand club qu’est Manchester United », a fait savoir l’entourage de l’international anglais au tabloïd. Le message reçu par la police n’a pas été dévoilé, mais selon les autorités il ne fait aucun doute que c’était adressé directement au défenseur et lié à ses performances sportives qui ne sont pas au niveau attendu après sa signature pour plus de 80 millions d’euros en provenance de Leicester en 2019. La fin de saison s’annonce donc compliquée pour Harry Maguire, qui aura certainement de meilleures choses en tête cet été, puisqu’il va profiter des vacances pour se marier avec sa fiancée, et cela aura lieu dans un château en France.