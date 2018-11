Football Leaks : Encore mieux que Kanté, Giroud, le Monsieur Propre des impôts

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Parmi les révélations quotidiennes de Mediapart et du groupement de journalistes européens sur les pratiques du football européen, le schéma récurrent est évident.

De nombreux clubs, joueurs et agents sont prêts à tout pour éviter que leurs revenus soient imposés au taux maximal. Selon les Football Leaks, un club comme Chelsea n’hésite pas à proposer et même pousser ses joueurs et leur entourage à effectuer des montages fiscaux pour qu’un montant le plus petit possible soit taxé. N’Golo Kanté a visiblement été tenté de le faire en créant même une société dans le paradis fiscal de Jersey, mais il a ensuite rebroussé chemin quant à cette solution, de peur que le fisc ne le rattrape.

Mais dans les révélations de Mediapart, on apprend qu’un joueur a refusé de manière véhémente tout arrangement pour alléger ses impôts. Il s’agit d’Olivier Giroud, qui est l’un des exemples de joueur qui a demandé à être payé totalement par le biais de son salaire, et non pas par des solutions annexes proposées souvent par les clubs. Ainsi, 100 % des revenus de l’attaquant de Chelsea sont imposables, à hauteur de 45 %, soit une contribution par exemple plus importante que pour N’Golo Kanté, dont 20 % du salaire est payé par le biais du droit à l’image via une société tierce, moins taxée en Angleterre.