Faire pleurer Messi, Guardiola évite d'utiliser Haaland

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Mardi alors qu'Erling Haaland venait de marquer son cinquième but de la soirée, Pep Guardiola l'a sorti. Certains journalistes se sont indignés de ce comportement, expliquant que l'Espagnol ne voulait pas voir Haaland marquer plus que Messi. Il s'est justifié avec ironie samedi.

Pep Guardiola accusé de conflit d'intérêts. C'est en substance ce qui ressortait du match de Ligue des champions Manchester City-Leipzig mardi soir. Son attaquant Erling Haaland venait de marquer un quintuplé en moins d'une heure de jeu, égalant Lionel Messi dans cette performance. Toutefois, juste après la cinquième réalisation, l'Espagnol a sorti son joueur. Haaland était en grande forme et semblait lancé vers un sixième but record. Un coaching qui a notamment énervé Didier Roustan, lequel a qualifié ce comportement de « minable ». Plus généralement, cette décision n'a pas été très populaire dans la presse et l'ombre de Messi planait sur l'Etihad Stadium.

La santé d'Haaland et non Lionel Messi, Guardiola ironise

Pep Guardiola a rapidement été accusé d'avoir sorti Haaland pour défendre le record en Ligue des champions de son ancien poulain. Il a tenté de se justifier par l'enchaînement des matchs et la volonté d'économiser son attaquant norvégien. Mais, ses détracteurs soulignaient que le match suivant était un quart de finale de coupe d'Angleterre face à Burnley (D2). Autant dire qu'Haaland aurait pu jouer plus de 60 minutes en C1. Finalement, Guardiola a récidivé samedi. Il a sorti Haaland après une heure de jeu en Cup, alors que ce dernier avait inscrit un triplé. Une manière pour Guardiola de se dédouaner ?

"I substituted him so he doesn't break Messi's record" 🤣



Pep Guardiola discusses yet another incredible @ErlingHaaland performance#EmiratesFACup pic.twitter.com/5IYODHZmeo — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 18, 2023

On pourrait le penser au vu de son commentaire ironique en après-match. « Je l'ai remplacé parce que je n'ai pas envie qu'il batte le record de Messi en FA Cup. J'essaie de punir mes joueurs. C'est mon intention. Je sais qu'il s'en fiche, il est tellement positif dans sa vie, il est optimiste, il ne se plaint jamais », a lâché le manager espagnol de Manchester City dans son interview télévisé. Pas de quoi éteindre le petit incendie de mardi toutefois pour un entraîneur aux liens toujours aussi forts avec Lionel Messi, quoi qu'il en dise.