Fair-play financier ‍: Everton perd encore deux points

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Déjà sanctionné pour avoir violé les règles du fair-play financier, le club d'Everton se voit encore retirer deux points au classement de Premier League.

Everton a déjà perdu six points cette saison suite à une décision du gendarme financier du football anglais, mais ce lundi, les Toffees ont une nouvelle fois été pris par la patrouille et se voient retirer deux points supplémentaires. Au classement de la Premier League, cela se traduit par la perte d'une place au classement, Everton passant de la 15e à la 16e position avec seulement deux points d'avance sur le 18e et premier relégable, Luton. Les dirigeants du club anglais ont aussitôt annoncé qu'ils faisaient appel, mais cela n'est pas suspensif.