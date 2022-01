Everton : Vers un grand retour de Wayne Rooney

Limogé ce week-end après la défaite de trop face à une équipe de la zone rouge, Rafael Benitez laisse une place chaude à Everton.

Au sein d’un club qui attire du monde, tant les Toffees ne sont pas vraiment habitués à la seconde partie de tableau, mais plutôt au top 10 en général. Pour lui succéder, le propriétaire du club de Liverpool, Farhad Moshiri, a déjà quelques idées. Les noms de Duncan Ferguson, qui pourrait faire l’intérim jusqu’à la fin de la saison, mais aussi de Frank Lampard, ont rapidement été sortis. C’est ensuite un retour du sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez, qui pourrait être à l’étude, ou Graham Potter (Brighton).

🚨 BREAKING: Wayne Rooney is happy and focused at Derby County, but it is understood he would find it difficult to turn down the Everton job considering his history and association with #EFC. pic.twitter.com/aJ5KJgWahp