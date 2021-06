Everton : Gerrard pour oublier Ancelotti, l'idée folle !

Dans : Premier League.

Selon la presse espagnole, il n’y a plus aucun doute sur le fait que Carlo Ancelotti va succéder à Zinedine Zidane au Real Madrid.

L’information divulguée dès lundi soir a fait l’effet d’une bombe. En place à Everton depuis deux ans, Carlo Ancelotti signe son grand retour au Real Madrid. En effet, ce qui était une rumeur il y a 24 heures est devenue une information et sauf rebondissement de dernière minute, le « Mister » italien va bien prendre la succession de Zinedine Zidane.

Un accord a été trouvé entre Everton et le Real Madrid, qui ont négocié le départ de Carlo Ancelotti. Les Toffees sont maintenant à la recherche d’un nouvel entraîneur et selon les informations de The Athletic, un nom revient en boucle au sein de la direction d’Everton, celui de Steven Gerrard. Entraîneur des Glasgow Rangers depuis 2018, l’ancien capitaine de Liverpool affiche un bilan splendide de 112 victoires en 170 matchs sur le banc du club écossais. Son profil plaît énormément à Everton, mais la rivalité entre les Toffees et Liverpool, club historique de Steven Gerrard, risque de poser un problème. Quoi qu’il en soit, cette piste a été activée par le président Bill Kenwright.