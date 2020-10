Esp : Messi sur le départ, Man City vient remettre le bazar au Barça

Dans : Premier League.

Le mercato et le feuilleton Lionel Messi terminés, Manchester City ne perd pas espoir. Le club anglais espère toujours attirer l’Argentin et affiche publiquement ses intentions.

Le FC Barcelone peut souffler. Sans parler de la situation du président Josep Maria Bartomeu, dont le poste est plus que jamais menacé, le vice-champion d’Espagne peut se réjouir d’avoir calmé les tensions avec Lionel Messi. Rappelons que le capitaine du Barça, remonté contre ses dirigeants, a tout fait pour claquer la porte avant de perdre son bras de fer. L’attaquant argentin est ensuite passé à autre chose et s’est dit focalisé à 100 % sur la saison des Blaugrana.

Sauf que Manchester City ne compte pas les laisser tranquilles. En effet, le Manchester Evening News affirme que les Citizens, priorités de Messi cet été, auront les moyens de revenir à la charge l'année prochaine. Ce que confirme leur directeur des opérations Omar Berrada. « Messi a un talent incroyable, c'est quelqu'un qui peut immédiatement avoir un impact significatif dans n'importe quel club au monde sur et en dehors du terrain, a commenté le dirigeant mancunien. C'est le meilleur joueur au monde, le meilleur de sa génération. Je pense que n'importe quel club au monde aimerait étudier la possibilité de le recruter. »

Man City à l’affût

« Le fait que l'on dise qu'il voulait jouer à Manchester City montre à quel point l'équipe a évolué ces dernières années. C'est difficile d'imaginer ce qui pourrait se passer. Quand on repense à ces deux semaines où tout s'est passé à Barcelone, il est presque impossible de prédire ce qui arrivera l'été prochain. Messi est un talent de sa génération, c'est le meilleur joueur au monde et probablement un investissement exceptionnel que nous n'aurions pas l'habitude de faire. Mais nos plans ont été réalisés avec l'effectif actuel et on étudie les opportunités que l'on a », a glissé Omar Berrada, qui ferait le bonheur du manager Pep Guardiola en attirant Messi à la fin de son contrat.