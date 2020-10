Barça : Messi et les dirigeants, Luis Suarez lâche les dossiers

Dans : Liga.

Discret depuis son transfert du FC Barcelone à l’Atlético de Madrid, Luis Suarez a profité de son passage en Amérique du Sud pour se montrer plus bavard.

L’ancien attaquant du Barça a vécu un été très compliqué. Après le fiasco face au Bayern Munich en Ligue des Champions, il a rapidement vu son nom être mis dans la liste des joueurs qui doivent quitter le club, en raison d’un renouvellement de l’effectif. Pour un joueur aussi important, et surtout très proche de Lionel Messi, la claque a été énorme. Et l’Uruguayen avoue que la manière utilisée par les dirigeants barcelonais n’était vraiment pas celle d’un grand club.

« Ma famille voulait me voir heureuse. Il y a des choses étranges à Barcelone comme vous envoyer vous entraîner séparément parce que vous ne faites plus partie des joueurs sur lesquels on compte. Ce genre de choses m’a fait mal et ma famille m’a vu affecté, alors ils m’ont encouragé à saisir l’occasion de l’Atletico. Quand l’Atletico est venu me chercher, je n’ai pas hésité un seul instant. Évidemment, je dois m’habituer à différents thèmes, mais je me sens très heureux à l’Atletico », a livré le Pistolero, qui a tenu à faire savoir qu’il avait apprécié les messages de soutien venus de nombreux acteurs et ancien joueurs du Barça, et notamment Lionel Messi, qui s’est publiquement indigné contre le traitement infligé à son ami.

« Je n’ai pas été surpris par Messi parce que je le connais trop bien, je connaissais la douleur qu’il ressentait, comme moi. Messi sentait qu’on m’avait expulsé du club à cause des dirigeants. Il y avait d’autres façons de faire les choses et de manière plus correcte », a expliqué un Luis Suarez qui a en tout cas parfaitement tourné la page avec des débuts très intéressants sous le maillot de l’Atlético Madrid, et un but aussi pour débuter les éliminatoires de la Coupes du monde 2022 avec l’Uruguay cette semaine.