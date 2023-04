Deux frères humilient le Qatar, c'est un sale coup

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Candidat au rachat de Manchester United et persuadé d’avoir la meilleure offre, le Qatar va tomber de très haut. Les frères Glazer ne veulent plus vendre, estimant que la valeur de leur club a doublé et accueillent des Américains comme investisseurs minoritaires.

Voilà désormais plus de quatre mois que le club de Manchester United a été mis en vente. Une date butoir a même été annoncée par la banque Raine chargée de mener à bien les transactions, et qui a été respectée par principalement deux acheteurs. Il s’agit de Sir Jim Ratcliffe, déjà propriétaire de l’OGC Nice et de l’équipe cycliste INEOS entre autres, et du Qatar via des fonds différents de ceux qui possèdent déjà le Paris SG. Un premier tour n’a pas permis de lever des fonds suffisants aux yeux des « boss » actuels de Manchester United, et le second tour décidé n’a toujours pas livré son verdict. Il y a une semaine, la presse anglaise se faisait l’écho de l’agacement des candidats devant le silence des frères Glazer, Avram et Joel Glazer, qui se partagent notamment la gestion du club de football phare de l’empire de leur père : Malcolm.

Le Qatar et Ratcliffe étaient bouillants

Mais ce mardi, c’est un véritable coup de massue qui est tombée chez les deux candidats au rachat, qui se voyaient déjà faire de grandes choses avec l’un des bijoux de la Premier League. En effet, ESPN annonce que Avram et Joel sont désormais persuadés de pouvoir garder le contrôle des Red Devils, tout en incorporant un investisseur extérieur pour les accompagner. Selon les deux Américains, ce serait une façon de continuer à faire grandir le club d’Old Trafford, avec pour objectif de le développer et de doubler sa valeur d’ici 10 ans.

Au moment où Ratcliffe et le Cheikh Jassim Hamad Al-Thani se plaçaient pour tout racheter, plusieurs fonds d’investissements américains se sont rapprochés des Glazer pour leur proposer d’investir de manière minoritaire dans Manchester United. Un discours qui, au fil du temps, a persuadé les Glazer de rehausser le prix de vente jusqu’à 7 milliards d’euros, pour finalement ne pas vendre du tout. Après 18 ans de présence, les Glazer ne sont donc plus vraiment sur le départ, même si l’identité du fonds d’investissement qui a su convaincre les propriétaires de ne pas lâcher le club n’est pas connu. Ils étaient jusqu’à présent 4 à être candidat : Elliot Investment Management, Ares Management Corporation, Sixth Street Partners et The Carlyle Group.

La conséquence de ce retournement de situation est assez terrible pour Ratcliffe et le Qatar, qui pensaient bien racheter l’un des clubs les plus prestigieux au monde. Mais Avram et Joel Glazer sont désormais persuadé que la valeur de Manchester United est subitement passée à 11 milliards d’euros, et le fait de voir le prix de vente soudainement doubler va certainement rendre fou les deux parties intéressées. Résultat, pour quelques milliards, les investisseurs américains devraient récupérer seulement une partie des parts, minoritaires, des Red Devils. Et mettre les candidats au rachat total le bec dans l’eau.