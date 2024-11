Deux deals vertigineux, Haaland et Rodri prolongent à City

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Manchester City va frapper encore un grand coup après avoir prolongé Pep Guardiola. Ses deux meilleurs joueurs vont s'engager sur le très long terme.

Manchester City est bouillant à l’heure où une large enquête cible pourtant le club anglais pour des irrégularités financières qui pourraient causer sa relégation. Le tentant du titre de Premier League vient de prolonger Pep Guardiola pour deux saisons, envoyant l’Espagnol sur le banc de l’Etihad Stadium jusqu’en juin 2027. Et dans le même temps, des avancées décisives ont été constatées sur la prolongation de contrat du Ballon d’Or Rodri, et du buteur également en or Erling Haaland. Selon plusieurs comptes très proches du club, dont l’informateur Real Tolmie - qui avait été l'un des rares à annoncer que Guardiola prolongeait de deux ans, et non pas un an comme pressenti - ce sont deux nouveaux contrats XXL de cinq saisons supplémentaires qui ont été proposés à l’Espagnol comme au Norvégien. Et les deux joueurs ont accepté les grandes lignes, pour une finalisation qui est désormais espérée avant la fin de l’année.

New five-year agreements have been prepared for Haaland and Rodri. Both will accept. 🥳 — The Real Tolmie's Hairdoo (@RealTolmie) November 22, 2024

Ce serait un énorme message envoyé aux autres clubs européens, car Rodri est toujours suivi de près par le Real Madrid, qui rêvait de récupérer le Ballon d’Or 2023-2024. Quant à Haaland, sa faculté à empiler les buts fait autant rêver le Real que le Barça, qui sait qu’il va devoir trouver un successeur à Robert Lewandowski dans les années à venir. A priori, même s’il ne faut jurer de rien dans le monde du football et qu’une prolongation n’indique pas forcément que le joueur y restera pendant toute sa longueur, les deux hommes ont bien l’intention de s’engager sur le très long terme avec une formation qui domine la Premier League depuis plus de 10 ans désormais.