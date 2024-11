Officiel ‍: Manchester City prolonge Pep Guardiola

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Initialement en fin de contrat à l’issue de la saison, Pep Guardiola ne quittera pas ses fonctions d’entraîneur de Manchester City en 2025. Puisque ce jeudi soir, le club anglais a officialisé la prolongation de contrat de son entraîneur espagnol pour les deux prochaines années. En poste depuis 2016, l’ancien coach du Barça de Lionel Messi va donc continuer à mener le projet des Citizens à bien avec notamment la Ligue des Champions et la Premier League en ligne de mire.

The journey continues 🩵 pic.twitter.com/8aluupvQw9 — Manchester City (@ManCity) November 21, 2024

« C’est ma neuvième saison ici ; nous avons vécu tellement de moments incroyables ensemble. J’ai un sentiment très spécial pour ce club. C’est pourquoi je suis si heureux de rester pour deux saisons supplémentaires. Merci à tous de continuer à me faire confiance et à me soutenir – le propriétaire, le président Khaldoon, Ferran, Txiki, les joueurs et bien sûr les fans… tous ceux qui sont liés à Manchester City. Cela a toujours été un honneur, un plaisir et un privilège d’être ici. Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, mais j’ai tout ce qu’un manager peut souhaiter, et j’apprécie énormément cela. J’espère que nous pourrons désormais ajouter d’autres trophées à ceux que nous avons déjà remportés. Ce sera mon objectif », a lancé Guardiola sur le site de son club.