De Gea la fraude, un supporter de Man United en fait un film

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Après 12 ans au club, David de Gea a été libéré de son contrat par Manchester United ce 1er juillet. Un manque de respect pour nombre d'observateurs mais un plaisir pour un supporter mancunien, lequel a compilé les erreurs du portier dans un film de près de deux heures.

Une page s'est tournée à Manchester United ce 1er juillet 2023. Les Red Devils ont dit adieu à leur portier espagnol David de Gea, titulaire dans les cages depuis 2011. Une fin brutale qui a scandalisé outre-manche. C'est le cas de l'ancien défenseur du club Rio Ferdinand, dégoûté pour le discret mais efficace de Gea. « Il a été un serviteur pour ce club. Il a été dans ce club pendant 12 ans, comme moi. Il a été joueur de l’année quatre ou cinq fois pendant cette période. Il n’a jamais apporté une once d’ennuis au club, il ne l’a jamais discrédité. […] Je suis un peu dévasté par la façon dont le club a géré cela. […] Je pense que Manchester United doit en tirer des leçons. De grands joueurs ont quitté le club avec le sentiment qu’ils n’ont pas été bien traités. Personne n’a le droit de quitter un club de cette façon », a t-il indiqué. Un avis qui n'est pas partagé par tous les supporters de Manchester United.

1h49 d'erreurs de David de Gea en film !

C'est le cas d'un supporter, un dénommé Erik's Butcher, qui a posté fièrement un film sur David de Gea. Un montage d'images d'une durée d'une heure et 49 minutes qui n'est pas vraiment à la gloire du portier espagnol. Le long métrage s'intitule « David de Gea : fraude » et compile ses bourdes sous le maillot des Red Devils. Une note d'humour qui n'a pas fait rire la majorité des supporters mancuniens. Si David de Gea a souvent été critiqué pour sa fragilité à certains moments, les fans auraient préféré un meilleur hommage à l'occasion de son départ.

La vidéo a été beaucoup visionnée mais les avis sont très largement négatifs. « Un triste, triste homme a passé près de deux heures à assembler cela. Oui, il est temps pour De Gea de partir, mais il a été un grand serviteur du club et mérite un peu de respect », « Calme-toi, mon frère, il n'est peut-être pas parfait pour l'équipe actuelle, mais il a été excellent et fidèle au fil des ans. C'est notre légende et l'un des meilleurs gardiens de but de la Premier League. Respecte-le ! », « Imaginez le temps qu’il a fallu à cette personne pour faire un montage calomnieux de deux heures. C'est fou, juste fou ! », pouvait-on notamment lire. Malgré ses défauts et ses erreurs, David de Gea restera bien une légende de Manchester United pour les supporters. Ce film ne risque pas de changer leur perception globale du joueur.