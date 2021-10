Cristiano Ronaldo veut-il déjà la peau de Solksjaer ?

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Cristiano Ronaldo a passé un sale week-end avec Manchester United, et la star portugaise n'a pas caché son vif mécontentement. De quoi agacer du côté d'Old Trafford.

Auteur d’un but mémorable mercredi en Ligue des champions contre Villarreal, Cristiano Ronaldo n’a clairement pas apprécié de débuter sur le banc de touche samedi lors de la réception d’Everton à Old Trafford. Et même si le manager des Red Devils a lancé CR7 dans la bataille à l’heure de jeu, à la place d’Edinson Cavani, cela n’a pas empêché Manchester United de céder le nul devant ses supporters. Mécontent de ce scénario, Cristiano Ronaldo, qui en plus s’est fait chambrer par Townsend lequel a imité sa célébration en égalisant pour Everton, a filé seul vers les vestiaires d’Old Trafford sans attendre personne et en marmonnant. Une scène qui n’a échappé à personne et surtout pas à Gary Neville.

Cristiano Ronaldo n'a pas eu le comportement attendu à Manchester United

Au micro de Sky Sports, l’ancien joueur de Manchester United a confié sa déception devant l’attitude de CR7. « Je l’ai regardé, et je n’aime pas son attitude. Il quitte le terrain et se parlant tout seul, cela soulève des questions. Que disait-il ? Qu’est-ce qu’il l’ennuie ? Un comportement comme ça, et Cristiano Ronaldo est suffisamment intelligent pour le savoir, va mettre une réelle pression sur le manager, en plus de la pression que subit déjà Ole Gunnar Solskjaer. Je pense que c'est quelque chose qui doit être réglé au cours des deux prochains mois. Cristiano Ronaldo ne va pas marquer à chaque match, il ne va peut-être pas jouer tous les matchs. Mais je pense que s'il s'en va comme ça, cela va mettre une pression énorme sur Solskjaer », a lancé un Gary Neville qui ne souhaite pas qu’un malaise s’installe chez les Red Devils à cause de l’attitude de Cristiano Ronaldo.