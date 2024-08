PL ‍: Liverpool ne tremble pas devant Brentford

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

2e journée de Premier League à Anfield

Liverpool - Brentford : 2-0

Buts : Luis Diaz (13e) et M.Salah (70e) pour Liverpool

Vainqueur d'Ispwich lors de la première journée de Premier League, Liverpool a enchainé avec une deuxième victoire en autant de rencontres ce dimanche. Pour la grande première à domicile de son nouveau coach Arne Slot, les Reds n'ont pas tremblé face à Brentford et s'est imposé 2-0 grâce à des buts de ses hommes forts en attaque, Luis Diaz et Mohamed Salah. A noter que le défenseur français Ibrahima Konaté était titulaire et a disputé l'intégralité du match, à quatre jours de la liste de Didier Deschamps pour les matchs de Ligue des Nations contre l'Italie et la Belgique.