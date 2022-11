Cristiano Ronaldo menacé d'une amende d'1,1 million d'euros

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Du côté de Manchester United, on a pris comme un uppercut au foie l'interview accordée par Cristiano Ronaldo. Le club anglais a répondu à CR7 et une première sanction va tomber.

Cristiano Ronaldo a humilié Manchester United, ses dirigeants et ses coéquipiers en tenant des propos très virils dans un entretien donné à Piers Morgan, mais du côté des Red Devils on est conscient qu’il va falloir réagir de manière légale et sans sombrer dans la panique. Tandis que CR7 est parti rejoindre le Portugal pour disputer le Mondial, les supporters mancuniens sont déchaînés contre Ronaldo, estimant que ce dernier a fini par se croire plus grand que le club. Tandis que les messages rageux affluent sur les réseaux sociaux, les Red Devils ont officiellement réagi à cette interview de la star portugaise. « Manchester United prend note de la couverture médiatique concernant une interview de Cristiano Ronaldo. Le club étudiera sa réponse une fois que tous les faits auront été établis. Nous nous concentrons sur la préparation de la seconde moitié de la saison et sur la poursuite de la dynamique et de l'unité qui se construisent entre les joueurs, le manager, le personnel et les fans », précise le club anglais. Mais selon plusieurs sources, Man Utd pourrait frapper une première fois.

Cristiano Ronaldo va payer cher ses propos

Furieux des propos de leur joueur, les dirigeants des Red Devils veulent frapper Cristiano Ronaldo au porte-monnaie, et pas qu’un peu. Alors qu’une réunion se tient dès aujourd’hui à Manchester, en présence d’un Erik Ten Hag qui s’est fait démolir par CR7, le club devrait dans un premier temps infliger une amende d’1,1 million d’euros à son joueur suite à ses propos. Et cette sanction ne devrait être que la première d’une longue série, la rumeur circulant sur la possibilité de conserver Cristiano Ronaldo jusqu’à la fin de son contrat en juin 2023 tout en le privant d’une large partie de son salaire. De quoi forcément envisager un retour très chaotique de Ronaldo à Old Trafford une fois le Mondial qatari terminé.