Cristiano Ronaldo lâche 21 millions d'euros, allo Stéphane Plaza

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Dans le dur sportivement, Cristiano Ronaldo ne se laisse pas abattre pour autant et s’est offert un luxueux cadeau à 21 millions d’euros.

Cristiano Ronaldo vit une saison difficile à Manchester United, où il n’est plus titulaire depuis la nomination d’Erik Ten Hag. L’international portugais, qui souhaitait partir lors du dernier mercato, a été annoncé en Italie, en Espagne mais également au Portugal. Un retour au Sporting a été évoqué et nul doute que le dernier achat immobilier de Cristiano Ronaldo va donner du poids à cette rumeur. En effet, selon les informations de Marca, CR7 vient d’acheter une villa dans la région de Cascais, à Quinta da Marinha, l'un des quartiers résidentiels les plus prestigieux de la Riviera portugaise. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Cristiano Ronaldo n’a pas hésité à mettre le prix pour s’offrir la villa la plus chère du Portugal.

Cristiano Ronaldo achète une villa, un indice sur son avenir ?

Cristiano Ronaldo has now begun construction of his new home in Portugal's Quinta de Marinha. He plans to live here with his partner and children once he retires from professional football. Work is expected to be completed by summer 2023.



Work is expected to be completed by summer 2023. pic.twitter.com/MVQgdgySNt — Commodore. (@CdoreIsRed) October 23, 2022

En effet, le média rapporte que la transaction s’élève à 21 millions d’euros. La demeure, actuellement en travaux, devrait être totalement rénovée en 2023. Un achat XXL pour Cristiano Ronaldo puisque la demeure s’étend sur 2.720 mètres carrés et sur trois étages. La preuve que l’attaquant de Manchester United ne se laisse pas abattre malgré la saison très difficile qu’il est en train de vivre chez les Red Devils avec un brutal déclassement. Meilleur joueur du monde il y a encore deux ans, Cristiano Ronaldo est désormais un remplaçant à Manchester United. Il y a deux semaines contre Tottenham, le Portugais a même refusé d’entrer en jeu en fin de match, ce qui lui a valu une mise à l’écart de la part d’Erik Ten Hag. Absent contre Chelsea, CR7 a fait son retour contre le Sheriff en Ligue Europa avec une titularisation et un but à la clé. Mais tandis que son contrat avec Manchester United expire à la fin de la saison, Cristiano Ronaldo est plus proche que jamais d’un départ. Et cet achat immobilier va assurément relancer la thèse d’une signature au Portugal l’été prochain.