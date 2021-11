Cristiano Ronaldo, il a mis la haine à son agent au mercato

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Transféré à Manchester United pour 15 millions d’euros au mercato estival, Cristiano Ronaldo était proche de signer… à Manchester City.

Désireux de quitter la Juventus Turin au mercato, Cristiano Ronaldo avait trois options. Rapidement, celle du PSG a été balayée avec la signature de Lionel Messi dans la capitale française. Ensuite, seuls Manchester City et Manchester United étaient en mesure de payer un transfert à la Juventus Turin et d’assumer le salaire colossal de CR7. Durant un long moment, ce sont les Citizens de Pep Guardiola qui ont tenu la corde pour accueillir Cristiano Ronaldo. Mais comme indiqué à plusieurs reprises cet été, Sir Alex Ferguson a fait basculer ce dossier en appelant directement Cristiano Ronaldo et en le convaincant de revenir sur la terre de ses débuts, à Manchester United. Par la suite, tout est allé très vite et le Portugais a paraphé un contrat de deux ans en faveur des Red Devils.

Sir Alex Ferguson a chamboulé le mercato de Ronaldo

En cette fin de semaine, le Daily Mirror revient sur la conversation entre Sir Alex Ferguson et Cristiano Ronaldo. Et selon le tabloïd anglais, il n’a fallu que vingt secondes chrono en main à l’ancien manager mythique de Manchester United pour convaincre Cristiano Ronaldo de rejeter l’offre de Manchester City et de revenir chez les pensionnaires d’Old Trafford. Le média britannique dévoile par ailleurs que Jorge Mendes, l’agent historique de Cristiano Ronaldo, n’a pas vraiment apprécié l’intervention de Sir Alex Ferguson dans ce dossier. Car le représentant de CR7 avait ficelé un contrat en or à Manchester City, le fruit d’un travail de longue haleine qui a finalement été détruit brutalement par l’intervention de Ferguson. D’un point de vue personnel, Cristiano Ronaldo ne doit pas regretter son choix de signer à Manchester United, où son acclimatation a été plus rapide que jamais avec déjà quatre buts en Premier League et cinq réalisations en Ligue des Champions sous le maillot des Red Devils depuis le début de la saison.