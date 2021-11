Cristiano Ronaldo rend le monde meilleur

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Auteur de 9 buts en 12 matchs avec Manchester United depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo est toujours aussi impressionnant. Et inspirant.

Malgré les difficultés collectives de Manchester United, l’international portugais met tout le monde d’accord chez les Red Devils. Mardi soir, Cristiano Ronaldo a encore livré une performance d’anthologie pour sauver son équipe d’une défaite contre l’Atalanta Bergame en inscrivant un doublé, dont le but de l’égalisation à l’ultime minute. Plus fort que jamais du haut de ses 36 ans, Cristiano Ronaldo doit cette réussite à son talent mais également à un travail acharné. Ancien coéquipier de CR7 à Manchester United, l’ex-international français Louis Saha est bien placé pour en parler.

Petit café brioche… doux réveil sur cette vidéo ☕️ pic.twitter.com/jcsNNI6LSq — CR7 inside ➐ (@CR7_inside) November 3, 2021

Dans des propos relayés par Record, Louis Saha a couvert Cristiano Ronaldo de louanges. « Solskjaer doit être très heureux de son retour, car c'est un extraterrestre. Il peut jouer pour n'importe quelle équipe ou dans n’importe quel championnat, il marquera toujours des buts. Il a ce dévouement et ce sens du sacrifice que personne d'autre n'a. Et s'il y a un joueur influent dans le monde, c'est bien Cristiano Ronaldo. Je ne parle pas seulement du football, mais aussi de la société. Beaucoup de gens sont conscients de ce qu'il fait. C'est un modèle et une inspiration » a lancé Louis Saha avant de mettre en avant le sens du travail exceptionnel de Cristiano Ronaldo, qui a travaillé extrêmement dur pour atteindre ce niveau et qui par conséquent est un véritable exemple pour tous les footballeurs.

Louis Saha estomaqué par Cristiano Ronaldo

« Si vous ne l'aimez pas en tant que coéquipier, c'est parce que vous n'êtes pas travailleur, c’est aussi simple que ça. J'adorerais jouer avec lui aujourd'hui, car il est impossible de défendre sur lui. A la 90e minute, on sent qu'il peut encore marquer un but et s'il doit en marquer cinq dans un match, il marque. C'est une machine » a avoué Louis Saha, sidéré par le niveau stratosphérique atteint par Cristiano Ronaldo et par la longévité incroyable du Portugais. Âgé à ce jour de 36 ans, l’ex-attaquant de la Juventus Turin et du Real Madrid continue d’affoler les statistiques et d’empiler les buts en Ligue des Champions. Comme si cela était facile, malgré la compétitivité de ses adversaires. Incroyable Cristiano Ronaldo….