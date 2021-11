Le vrai salaire de Cristiano Ronaldo dévoilé, MU retient ses larmes

Dans : Premier League.

Par Baptiste Mulatier

Parti avec du retard dans le dossier, Manchester United a finalement réussi à faire revenir Cristiano Ronaldo à Old Trafford l'été dernier. Mais si l’indemnité de transfert versée à la Juventus est assez faible, son salaire, en revanche, pèse lourd dans les finances du club de Premier League.

En fin de mercato, Cristiano Ronaldo se dirigeait tout droit chez le grand rival de Manchester United : City. Les Red Devils ont alors fait le nécessaire pour permettre à la star portugaise de faire son grand retour à Old Trafford. L’histoire est belle. Mais elle a un coût. Cristiano Ronaldo, acheté seulement 23 ME à la Juventus, est en revanche le joueur le mieux payé de Premier League. Il émarge désormais à 650.000 euros... par semaine. Et Manchester United a également cassé sa tirelire pour Jadon Sancho et Raphaël Varane. Ed Woodward se voulait rassurant sur les finances du club. « Les résultats financiers démontrent aujourd'hui notre résilience à travers la pandémie, notre priorité absolue est le succès sur le terrain. Le manager, les joueurs et tout le monde au club sont déterminés à atteindre cet objectif », a assuré le directeur général de Manchester United. Le Mirror se permet quand même de faire un point sur l’augmentation conséquente de la masse salariale.

La masse salariale en augmentation de 23%, l’effet CR7

Selon les informations du média anglais, la masse salariale a augmenté de 1,5 ME par semaine depuis la fin du mois d’août. Lors du trimestre précédent, l’ensemble des salaires a grimpé pour atteindre plus de 90 ME, ce qui représente une augmentation de près de 20 ME, soit 23% de plus que sur les trois mois précédant l’arrivée de Cristiano Ronaldo. Manchester United a quand même de quoi compenser un peu grâce notamment aux transferts de Daniel James à Leeds, et de Romelu Lukaku à Chelsea, sur lequel les Red Devils ont touché de l’argent. Avec le retour du public, les revenus les jours de matchs ont également augmenté de 16%. Bref, Manchester United semble avoir quand même bien calculé son coup. Reste désormais à performer sur le terrain, ce qui n'est pas vraiment le cas depuis le début de la saison.