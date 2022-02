Cristiano Ronaldo est fini, mais comment le virer ?

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

À l'image de toute l'équipe de Manchester United, Cristiano Ronaldo est encore passé au travers face à Watford samedi 0-0. Le Portugais peine dans l'efficacité en ce moment et commence à agacer en Angleterre.

On ne peut pas être et avoir été. Un constat qui s'applique à Manchester United, longtemps l'équipe la plus crainte d'Angleterre mais aussi à Cristiano Ronaldo. Le quintuple ballon d'or fait pâle figure en ce moment avec les Red Devils. Loin de ses standards et de son efficacité chirurgicale légendaire, le Portugais peine à marquer ne serait-ce qu'un but avec Manchester. En 2022, ses statistiques sont très inquiétantes avec un seul but marqué en douze matches toutes compétitions confondues. Une panne d'efficacité qui a été criante samedi après-midi à Old Trafford face au mal-classé Watford.

Ronaldo n'y est plus, on réclame un grand attaquant à Man Utd

Cristiano Ronaldo n'y est pas apparu au top de sa forme, comme ce fut le cas très souvent ces derniers temps. Face au relégable londonien, il a touché le poteau, il a marqué un but hors-jeu, il a contré une belle frappe cadrée d'un coéquipier mais surtout il a vendangé une énorme situation seul à quelques mètres des cages. Un raté gênant, symptomatique d'une journée difficile, mais très inquiétant pour un joueur habitué à réaliser des gestes magnifiques et à marquer des buts stratosphériques.

Ronaldo is really letting the Manchester United team down😔 pic.twitter.com/kFitySOVWU — LOAL (@loal_worldwide) February 26, 2022

Ronaldo a peut-être rendu la mauvaise copie de trop face à Watford. Ses difficultés agacent ou amusent en Angleterre selon la sensibilité de chacun. Ses propres supporters n'apprécient plus trop la répétition de ces ratés de la part d'une légende du club et du football mondial. La presse anglaise commence déjà à évoquer des noms pour remplacer CR7 à la pointe de l'attaque la saison prochaine. Le Norvégien Erling Haaland ou encore l'attaquant de Tottenham Harry Kane possèdent le profil, l'envie et une situation contractuelle susceptibles d'en faire des remplaçants idéaux du joueur de 37 ans. Un âge qui n'avait pas gêné jusque-là le Portugais mais, même les meilleurs doivent un jour laisser la place à des jeunes loups.