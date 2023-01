Cristiano Ronaldo emmène quatre joueurs de MU en Arabie Saoudite !

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Désormais joueur d'Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a quitté l'Europe après 20 années de règne. Le Portugais est parti du vieux continent avec une sortie médiatique et un coup d'éclat avec Manchester United sans faire ses adieux. CR7 compte se rattraper.

Revenu en immense légende en 2021, Cristiano Ronaldo a quitté Manchester United de la plus mauvaise des manières un an plus tard. Le Portugais qui a connu la gloire avec le club anglais et ses premiers gros titres outre-Manche, a fini par démolir une institution qu'il trouve vieillissante. Avant la Coupe du monde 2022, alors qu'il était sous contrat avec les Red Devils, le quintuple ballon d'or a réalisé une interview avec Piers Morgan où il n'a pas hésité à critiquer Manchester United, le coach Erik Ten Hag et même le comportement de certains joueurs, sans les citer. Des déclarations qui ont conduit à son départ. Cristiano Ronaldo n'a pas pu faire ses adieux à Old Trafford ou même à ses amis mancuniens. Selon les informations du Sun, CR7 a invité ses amis les plus proches de Manchester pour des adieux en bonne et due forme.

CR7 fait ses adieux à ses amis mancuniens

Le journal anglais explique que Cristiano Ronaldo a quitté tous les groupes WhatsApp avec les joueurs de Manchester United. Néanmoins, l'attaquant de 37 ans a tout de même pris la décision d'inviter certains de ses amis dans sa maison à Lisbonne cet été pour un dîner et en Arabie saoudite. Ainsi, CR7 souhaite faire ses adieux, en petit comité et en privé. Les joueurs invités par Cristiano Ronaldo pour venir le voir jouer avec Al-Nassr sont Harry Maguire, Bruno Fernandes, Casemiro et Raphael Varane. Cela se fera dès que le calendrier entre les deux clubs le permettra, assure le journal anglais. L'un est son compatriote en sélection, deux sont ses anciens coéquipiers au Real Madrid et le dernier était son capitaine lors de son retour à Manchester United. Cristiano Ronaldo va probablement expliquer à ce noyau, la raison de sa sortie médiatique et son départ mouvementé du club anglais. Une façon de boucler la page avec ses rares appuis qui ont pu le soutenir jusqu'au bout lors de la fin très décevante de son aventure avec les Red Devils.