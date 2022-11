Cristiano Ronaldo a fait le malin, son mensonge dénoncé

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Dans son interview polémique, Cristiano Ronaldo a également évoqué sa décision à l’été 2021. L’attaquant de Manchester United explique pourquoi il a finalement rejeté la proposition de Manchester City. Seulement voilà, les Citizens donnent une version bien différente.

Les déclarations de Cristiano Ronaldo continuent de faire parler. Au moment de la trêve Coupe du monde, l’attaquant de Manchester United s’est totalement lâché sur son club. Le Portugais a notamment avoué qu’il ne respectait pas son manager Erik ten Hag. La direction est également visée puisque CR7 accuse le club de ne pas avoir évolué depuis son départ en 2009. Une autre déclaration n’est pas non plus passée inaperçue, celle où Cristiano Ronaldo explique sa décision de recaler Manchester City à l’été 2021.

Manchester United devrait résilier le contrat de Cristiano Ronaldo selon Gary Neville



L'ancien joueur de Manchester United considère qu'après ses propos envers son club, Cristiano Ronaldo doit quitter les Red Devils https://t.co/UEFyG0TBFp pic.twitter.com/vy6Babiq2s — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 17, 2022

« C'était proche... J'ai beaucoup discuté avec eux, a raconté le quintuple Ballon d’Or au journaliste Piers Morgan. Mais comme vous le savez, il y a mon histoire à Manchester United. Et bien sûr, Sir Alex Ferguson. Le coeur a parlé dans cette décision. (...) Je ne regrette pas sur certains points. Ferguson a été la clé. J'ai parlé avec lui. Il m'a dit : "C'est impossible que tu signes à Manchester City". Et j'ai dit : "OK, boss". Donc j'ai pris ma décision et c'était une bonne décision. » Sauf que les Citizens n’ont pas du tout la même version de l’histoire.

La réaction de Man City

A travers le Daily Mail, l’équipe entraînée par Pep Guardiola assure que Cristiano Ronaldo n’a pas mis un terme aux négociations. C’est plutôt le champion d’Angleterre qui, selon sa propre version, a tout stoppé avec l’ancien joueur de la Juventus Turin à cause des doutes que suscitait sa possible signature en interne. Quoi qu’il en soit, Manchester City ne regrette sûrement pas l’échec de son transfert. Les Citizens n’ont pas eu besoin de lui pour terminer en tête de la Premier League la saison dernière, avant la venue d’Erling Haaland cet été.