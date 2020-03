Coronavirus : Chelsea prête son hôtel pour les soignants

Dans : Premier League.

Roman Abramovich a demandé à Chelsea de prêter son hôtel, situé dans le stade de Stamford Bridge, afin d'héberger les équipes médicales présentes à Londres pour lutter contre le coronavirus.

Cette fois il ne s’agit par d’une fake-news, puisque Chelsea l’a confirmé dans un communiqué officiel, le Millenium Hôtel, établissement de luxe installé dans le stade de Stamford Bridge, n’accueillera désormais plus aucun client, mais uniquement des membres du personnel du National Health Service (NHS). « L'initiative est venue du propriétaire du club, Roman Abramovich, et, après que le président Bruce Buck ait eu un contact avec le NHS, il a été décidé que la meilleure façon dont Chelsea pouvait l’aider était de fournir un logement à son personnel. M. Abramovich couvrira les frais de mise à disposition de ces logements. De nombreux membres du personnel médical vont travailler de longues heures et ne pourront peut-être pas rentrer chez eux ou devront faire de longs trajets s'ils n'ont pas un logement. L'hébergement local aide à maintenir la santé et le bien-être de ce personnel essentiel dans ce moment critique. Ce sera pour une période de deux mois, puis reconsidéré à la lumière des circonstances. Le personnel du NHS concerné est celui qui travaille dans les hôpitaux de la région nord-ouest de Londres, mais cela peut s'étendre aux hôpitaux d'autres districts. Le nombre de chambres utilisées dépendra de la demande, mais potentiellement toutes les chambres de l'hôtel Millennium pourront être utilisées à cet effet », indique le club de Chelsea.