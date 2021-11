Confondus avec Benjamin Mendy, Edouard et Ferland Mendy écoeurés

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Alors que Benjamin Mendy refait la une de l’actualité, accusé de deux nouveaux viols en Angleterre, deux footballeurs homonymes du joueur de Manchester City ont subi malgré eux une bien désagréable publicité.

Benjamin Mendy est empêtré dans de lourds problèmes avec la justice anglaise depuis août 2021. Accusé par la police de multiples viols et agressions sexuelles, le latéral de Manchester City a rajouté deux nouvelles accusations à son dossier mardi, à la veille de passer devant un juge en charge de cette affaire de plus en plus lourde pour le champion du monde 2018. Seul problème, certains médias se sont trompés de Mendy et ont illustré leurs articles avec deux autres célèbres footballeurs : le latéral français du Real Madrid Ferland Mendy et le gardien de but sénégalais de Chelsea Édouard Mendy.

Des erreurs inexcusables pour les deux joueurs

Erreur lors du choix des photos, méconnaissance du football ou bug informatique lié à l'automatisation des publications, les explications pour ces erreurs sont nombreuses et diverses. En tout cas, que ce soit pour Ferland ou pour Édouard Mendy, la colère prime après cette histoire qui est forcément préjudiciable. Sur les réseaux sociaux, les deux hommes ont cherché à faire passer un message, ciblant clairement les stéréotypes liés à leur couleur de peau. Ferland Mendy a d’ailleurs repris dans un tweet un post d’Édouard Mendy très clair sur l’état d’esprit des deux joueurs : « Triste de voir qu’en 2021 en France comme en Angleterre, pour certains les Noirs n’ont ni prénoms ni visages distincts. Ces « erreurs » de photos paraissent anecdotiques, elles sont au contraire hautement symboliques. Ce n’est pourtant pas difficile de différencier deux visages, d’autant plus quand le maillot est d’une aide précieuse »

Merci Edouard Mendy! Nous sommes en 2021 😔😔😔!



STOP 💪🏿🛑✋🏿



Ça prendra du temps mais vous allez finir par nous respecter! Que vous le vouliez ou non 😡😡😡! pic.twitter.com/sg52f2MbyB — Ferland Mendy (@ferland_mendy) November 17, 2021

Ces erreurs ont en tout cas été vite corrigées et les photos modifiées par la plupart des médias concernés par cette monumentale bévue. Certains, comme RFI, s’excusant même au passage.